Premiér v Kyjevě? Byl jsem rád. V krizích je potřeba zachovat chladný rozum, říká Bek

„Patřil jsem k těm, kteří se to dozvěděli až s ostatními, ale překvapen jsem nebyl. Byl to signál velkých sympatií a podpory. Všem v Evropě je jasné, že se potýkáme s největší humanitární katastrofou od druhé světové války," říká ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek. „Jsem pro, aby Ukrajina dostala co nejrychleji kandidátský status do Evropské unie. Cesta ke členství je dlouhá," dodává.

