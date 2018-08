Přežil zřícení mostu v Janově: Žádný zázrak, měl jsem kliku. Sednout za volant se bát nebudu

dnes | Na to, co jsem prožil, musím říct, že jsem na tom nad očekávání dobře, další den v nemocnici bych už nepřežil, těším se, až si dojdu na pivo, říká český řidič kamionu Martin Kučera, který minulý týden přežil pád mostu v Itálii. Má tři zlomená žebra a chce co nejdřív zase řídit.