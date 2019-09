Ve Velké Británii se zvraty dějí ve dnech a hodinách, parlament může Johnsona zbrzdit, ale nemůže ho zastavit, karambol je brexit bez dohody, říká Jiří Přibáň, sociolog a právník z univerzity v Cardiffu. Druhé referendum by neřešilo vůbec nic, jen by dál polarizovalo společnost, v Británii se hroutí politické strany, je to velká příležitost pro populistky, jako je Boris Johnson, dodává.