Přibývá lidí závislých na pornu, může rozložit sexuální život i vztah, říká Krejčová

dnes | Pornografie je běžnou součástí života, záleží ale na tom, jak k ní partneři přistupují, upozorňuje Lucie Krejčová z Národního ústavu duševního zdraví. Pokud se partner schovává, může to přinášet potíže, pokud je to nástroj k obohacení sexuálního života, je pornografie přínosná. Je otázka, jak ji dokážou zakomponovat do svého sexuálního života dnešní mladí lidé, kteří k ní mají snadný přístup, to se teprve uvidí, míní Krejčová.