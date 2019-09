Příjmení bez -ová? Věta “Hrdý přihrála Straka” by asi způsobila potíže, říká Prošek

dnes | Ukazuje se, že bez přípony -ová se čeština může obejít, za určitých okolností to ale působí komunikační potíže. Nejsme zarytí odpůrci přechylování a zároveň nejsme jeho fanatičtí příznivci, říká ředitel Ústavu pro jazyk český Martin Prošek. Vláda odmítla návrh Pirátů, aby se ženy mohly rozhodnout, zda budou příponu -ová používat. Nepřechýlená příjmení pronikají do jazyka více a více, nedá se vyloučit, že si na to jednou zvykneme, pokud tu ta společenská potřeba bude, tak si to jazyk vynutí, míní lingvista.