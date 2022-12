Primátor, který není člen rady? Je to nezvyklé. Funkčnost se teď ověří, říká Hlaváček

„Prahu po dnešku pravděpodobně povede stávající rada a primátor Svoboda. Je to trošku nezvyklé, ale je to možné. Fungování takového systému se teď bude muset ověřit,” říká v průběhu dnešního zasedání zastupitelstva lídr pražských Starostů Petr Hlaváček. „Pro dlouhodobé fungování města to ideální není. Cestu STAN do Rady hlavního města Prahy teď vidím jako otevřenou,” dodává.

