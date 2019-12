Policie vše prověřuje, vypadá to, že se jedná o individuální trestný čin, zažili jsme to bohužel v Uherském Brodě, je to velké tragédie a je mi to velice líto, ale na všem se pracuje, říká premiér Andrej Babiš na mimořádném briefingu. Ve Fakultní nemocnici Ostrava se dnes po sedmé hodině ráno střílelo, pachatel zavraždil 6 lidí. Podezřelý muž se střelil do hlavy a později zemřel.