Pro Brity jsme Poláci, Brexit je výsledkem strachu z nezvládnuté migrace, tvrdí Iva Pekárková

dnes | Brexit je příklad obav Britů z nezvládnuté imigrace, i my jsme ekonomičtí migranti z východní Evropy. V británii je celá subkultura například Polských přistěhovalců, jsou tam polské obchody, kadeřnictví a britové pak mají pocit, že jim vzniká město v jejich městě, říká spisovatelka Iva Pekárková, která emigrovala do USA a nyní už 12 let žije v Londýně. Dodává, že se vždy vyděsí nad nenávistnou náladou v Česku vůči jiným národům kvůli komentářům u ní na blogu, ale pak se osobně přesvědčí, že je situace lepší, než se zdá. Dnes už se podle ní lidé spolu baví bez ohledu na rasu.