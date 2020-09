Chytrá karanténa je chytrá, systém funguje. Potřebujeme zabrat v Praze, ostatní hygienické stanice stíhají. Od začátku to bylo tak, že to chtěly zvládnout sami, protože je to jejich práce, říká vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla. Systém jsme převzali až 1. srpna, teprve pak jsme ho mohli rozvíjet. Teď nabíráme další lidi. Nastavit call centrum trvá i v komerční sféře půl roku, tvrdí.