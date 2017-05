Procestoval 170 zemí, došel na oba póly. Nejtěžší je zvednout zadek, štěstí je v cestě, říká Bubák

dnes | Vrátil jsem se z Nepálu, je to šílené, před 20 lety to byl úplně jiný svět, děti si tam dnes přestaly hrát, neběhají po horách, ale čumí do mobilu, říká cestovatel a fotograf Oldřich Bubák. Jeho bronzem mezinárodně oceněná fotografie z Mníšku je prý potvrzením toho, že člověk hledá neustále něco daleko, vše má ale na dosah ruky, stačí se prý dívat kolem sebe. V průběhu svého života projel více než 170 zemí světa a došel na oba póly. První velkou cestu absolvoval jako muzikant v osmdesátých letech na lodi Karibikem.