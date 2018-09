Procházková: Lidovky zveřejnily podstrčený text od Babiše, strašný průšvih, končím

dnes | Ukázalo se, že jsme schopní vzít text od premiéra, který se mu hodí, a zveřejnit ho, říká redaktorka Lidových novin Petra Procházková. Po 27 letech se rozhodla z deníku odejít. Text týkající se kauzy syrských sirotků podle ní dodala do redakce premiérova kamarádka. Je to zásadní pochybení a nepochopení funkce novin, je to podvod na čtenářích, tvrdí Procházková. Lidové noviny jsou teď jako Titanic, já už je číst nebudu, dodává novinářka.