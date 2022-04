Prodej Twitteru? Sázím, že to neklapne. Rozmyslet si to může i sám Musk, říká Zandl

„Řada republikánů vítá možnost, že by Musk Twitter koupil. Prohlásil, že Trumpa by na něj vrátil. Já zatím sázím na to, že to z nějakého důvodu neklapne. Že si to rozmyslí akcionáři, nebo i sám Musk,” říká internetový podnikatel Patrick Zandl. „Tweetování používá i jako investiční strategii. Jestli se do něčeho snaží nalít peníze, nebo brání svobodu slova, ale v toto chvíli nevíme,” dodává.

