Protialkoholní vyhláška je absurdní, říká Hřib. Vy jste neudělali nic, tvrdí Portlík

„Je to nevymahatelné a navíc nesrozumitelné jak pro obyvatele, tak pro návštěvníky Prahy. Vyhláška byla schválena na truc,” tvrdí primátor Prahy Zdeněk Hřib k dokumentu, který zakazuje konzumaci alkoholu na stovkách míst v metropoli. „Vyhláška neposunuje věci k lepšímu, ale jinou variantu jsme neměli. Primátor je hlavou města a on to měl prosadit,” oponuje starosta Prahy 9 Tomáš Portlík z ODS.

