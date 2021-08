Není to jen o medailích, ale o radosti ze sportu, i úspěch k tomu patří. Mým cílem bylo vždy být úspěšný, v Tokiu jsem byl favorit, byl jsem pod obrovským tlakem, bylo mi šest dní špatně, nedovedu si představit, že by to mohlo být ještě horší, ale ustál jsem to, říká olympijský vítěz ve vodním slalomu Jiří Prskavec. S Lukášem Krpálkem jsme si ale napsali, že to dáme, dodává.