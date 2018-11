První, kdo útočil na děti, byl sám Babiš, teď manipuluje masy voličů, tvrdí Michálek

dnes | Premiér žije ve světě konspiračních teorií, to, že jsme součástí nějakého scénáře, je snůška blábolů, vím sám, jak se premiér chová, když tak trochu kecá, vytváří kouřové clony, říká předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. Kauza únosu Babišova stíhaného syna podle něj vypadá důvěryhodně. Mám pochybnosti, zda to policie pojala seriózně, proč to neprověřila sama, míní poslanec. Babiš jen vytváří marketingový produkt, šermuje s hesly, která vzbuzují emoce, dodává.