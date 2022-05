Prymula: Nevíme, jak velká hrozba opičí neštovice jsou. Masivní šíření neočekávám

„Opičí neštovice určitou hrozbou jsou. Když se ale budeme chovat adekvátně a nakažené izolovat, nemělo by dojít k velkému šíření. Na druhou stranu to nesmíme ani podcenit,” říká o nemoci šířící se z Afriky do zbytku světa epidemiolog Roman Prymula. „Očkování proti pravým neštovicím, které by vás mohlo chránit, není celoživotní. Imunita u většiny populace vyvanula,” dodává.

