Ptáček: Střeva ovlivňují duševní stav, zdraví víc zlepší mezilidské vztahy než dieta

dnes | Propojení mozku, těla a psychiky nejde oddělit, dnes neléčíme pacienta, ale diagnózy. Střevní bakterie přímo ovlivňují duševní stav, naše psychické rozpoložení, když budeme myslet dlouhodobě negativně, může to vést k celé řadě nemocí, říká Radek Ptáček, profesor lékařské psychologie. Dodává, že žijeme v nadbytku všeho, jsme vrženi do informační doby a nejsme na to připraveni. Je nutné jasně odlišit čas, kdy pracuju a odpočívám, mozek potřebuje vědět, že je odpojen, dodává.