Radní Marvanová jde s věcmi raději do médií, než by je řešila, říká Scheinherr

„Kroky Matěje Augustína jsem pět měsíců sledoval. Když jsem pojal důvodné podezření, že došlo k úplatku, ihned jsem na něj podal trestní oznámení,” říká náměstek pražského primátora Adam Scheinherr. „Kdybych s těmito informacemi šel na veřejnost, tak by se to jen dostalo do médií. Paní radní Marvanová je vždy příznivkyní toho, že než cokoliv řešit, raději s tím jít do médií,” dodává.

