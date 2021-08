Nebudu se schovávat za těžkooděnci, my na nikoho složky dělat nebudeme, evidentně na to bylo zadání, nebudeme v kampani lhát jako Babiš a zakládat si složky jako on. Povedl se nám rychlý pád v preferencích, chceme stejně rychlý vzestup, říká Vít Rakušan, předseda hnutí STAN, které kandiduje v koalici s Piráty. Naše kampaň nabrala obrátky, stále chceme vítězit, dodává.