Rakušan: Rédla vidíme jako černočernou postavu, Mlejnek kontakty vysvětlil

„Je to velká politická hra, pustil jsem se do změn na vnitru razantně, ztráta vlivu hnutí ANO radost nedělá. Jmenování Mlejnka není důvod k rezignaci. Má veškeré předpoklady být dobrým šéfem ÚZSI, nepředpokládal jsem, že bude pod drobnohledem, média nemají vybírat šéfa tajné služby,“ říká ministr vnitra Vít Rakušan. „Prokazatelný obchodní kontakt s Redlem by důvod k rezignaci byl,“ dodává.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!