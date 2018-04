Recept na konec bojů v Sýrii je ženská revoluce a sekulární školství, říká syrský režisér

dnes | Nemám výčitky, že jsem lhal. Jinak bych ten film nikdy nenatočil, říká syrský režisér Talal Derki, který začátkem roku získal cenu na festivalu Sundance za svůj film O otcích a synech o islámských radikálech v Sýrii. Derki se vydával za válečného fotografa sympatizujícího s džihádem, aby se dostal do rodiny bojovníka radikální Fronty an-Nusrá. Více než dva roky sledoval, jak radikální otec indoktrinuje své syny a připravuje je na svatou válku. Derki říká, že kdyby nelhal, vystavil by se hrozbě únosu a islamisté by ho nenechali točit všechno.