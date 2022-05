Redlová: Lidovky jsou klišé, ale dělám je ze srdce. Vztah s tátou jsme museli budovat

„Ve dvaceti člověk zpívá ejchuchů, ve čtyřiceti je to jinak. Umřeli mi dva kamarádi, vrstevníci, během dvou let. S člověkem to otřese,” říká písničkářka Lucie Redlová „Tátovo jméno? Od začátku kariéry jsem se spojování s ním vyhýbala, na druhou stranu nemám pocit, že by mi to nějak otevíralo dveře. Neměli jsme vztah jako z amerického filmu, cestu jsme si k sobě museli najít,” dodává.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!