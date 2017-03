Rektor: Následky traumat přeživších holocaustu se projevují i u jejich vnuků, náš výzkum to potvrdí

dnes | Známe syndrom dělí přeživších holocaustu, existují první zprávy, že stres se může projevit v modifikaci genetického materiálu, jsou to mechanismy, kdy se v době velkého stresu mění organismus i genetický materiál, zjišťujeme, jestli se to přenáší i do další generace, tvrdí neurolog Ivan Rektor, vedoucí Centra neurověd z Masarykovy univerzity . Dodává, že sledují především, jestli a jak se struktury mozku potomků přeživších mění. Dodává, že se snaží do výzkumu zapojit co nejvíce přeživších, takže už nemáme příliš možnost čekat.