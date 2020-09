Byl to pro mě obrovský šok a doufám, že to nevyšumí, říká Josef Prokeš, řidič brněnské MHD, který upozornil na předvolební slogan SPD “Zdravé školství bez inkluze”. To heslo říká, že začlenění dětí je z principu nezdravé. Je to strašně velká urážka, přestože inkluze v Česku není šťastně nastavená. Mám dvě děti s poruchou autistického spektra a jedno z nich je skvěle integrované ve školce, dodává.