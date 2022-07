Říhová: Čtvrtá dávka nemá smysl, pokud máte dost protilátek. Měli bychom se testovat

„Další covidová vlna není překvapením. Poslední vakcinace proběhla před půl rokem a protilátky poklesly. Pravidlem to ale není. Někdo jich má stále dost, někdo je nebude mít ani po třetí dávce. Správné by bylo, nechat si jejich hladinu otestovat,” říká imunoložka Blanka Říhová. „Naočkovaných je málo. Že by mohla být momentálně nakažená až desetina české populace je reálný odhad,” dodává.

