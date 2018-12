Roubík: Přes Vánoce můžete přibrat až 5 kilo. Zkuste jíst víc zeleniny a držet půst

dnes | Vánoce nejsou problém, když se celoročně hýbete a stravujete zdravě. Z lidí jsou extremisté ve výživě, ve stravě je informační chaos, neumíme jíst normálně. Jedna dieta správná pro všechny neexistuje. Za posledních patnáct let se zcela změnil pohled na to, co je zdravé, dříve se doporučovalo jíst sacharidy, strašákem byly tuky a cholesterol, dnes je to zcela naopak. Dřív se doporučovalo jíst každé dvě hodiny, dnes se propaguje nízkofrekvenční stravování a jídlo třeba jen jednou nebo dvakrát denně, říká Lukáš Roubík, odborník na sportovní výživu a zakladatel Institutu Moderní výživy. Dodává, že žijeme v extrémně obezitogenním prostředí, nabídka levných nekvalitních potravin je velká.