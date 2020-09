Z pěti roušek a respirátoru pro lidi nad 60 let se stalo politikum a způsob, jak si vyřídit účty s vládou, nelituju toho, máme vyzkoušeno, že pokud bude třeba, tak to k lidem dostaneme, že je pošta schopná to velmi rychle doručit, říká ministr vnitra Jan Hamáček. Volby budou, jít volit bude bezpečnější, než jít nakupovat, dodává.