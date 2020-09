Všechny moje filmy měly těžký porod, psaní Bábovek bylo náročné. Mám rád šťastné konce, ale nedělám filmy kvůli návštěvnosti, říká režisér a scenárista Rudolf Havlík, který právě uvádí do kin film Bábovky. Na jaře do Česka dovezl desítky tisíc ochranných pomůcek a zdarma je rozdal do nemocnic. Ochranné pomůcky se mohly dovážet v době krize mnohem levněji, dost peněz se podle mě ztratilo, dodává.