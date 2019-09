Řadu Čechů to možná překvapí, ale Němci nás mají rádi hodně, spojují si nás s příjemnými věcmi, nedovedu si vybavit ošklivý vtip o Češích, říká spisovatel Jaroslav Rudiš. Do kin teď míří film Národní třída natočený podle jeho stejnojmenné novely. Hlavního hrdinu Vandama jsem potkal v pražské hospodě Severka, je to křehký člověk, občas mu ujedou nervy a popere se, líčí autor.