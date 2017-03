Rychlá železnice? Teď je Česko rychlejší objet, poslední nová trať je z roku 1953, tvrdí expert

dnes | Doteď se vymýšlely důvody, proč vysokorychlostní tratě nemít, svět nás dávno předběhl, z Brna do Prahy by se mělo jezdit za hodinu, tvrdí Petr Šlegr z Centra pro efektivní dopravu. Dodává, že bez vysokorychlostních tratí bude v Česku jezdit méně mezinárodních spojení, naše vlaky se budou muset víc dotovat, budou růst dopravní problémy na dálnicích a zácpy ve městech. Ideální by prý bylo rekonstruovat stávající tratě a stavět nové.