„S manželem jsme měli pocit, že kvůli dětem neděláme věci, které máme rádi. Nevěděli jsme, jaké to bude, ale v horách se cítíme komfortně, takže jsme věděli, že to zvládneme,” říká Markéta Daley, která v březnu vyrazila s manželem a dětmi ve věku dvou, tří a pěti let na trasu legendární Pacifické hřebenovky. Nakonec zvládli 1300 mil.

