Šance, že poletí do vesmíru, není malá. Je to moje celoživotní ambice, říká Svoboda

Česko má po desítkách let opět šanci mít vlastního astronauta. Do rezervního týmu Evropské kosmické agentury se dostal pilot Aleš Svoboda. „Jestli poletím do vesmíru, nezáleží jenom na mně, ale příležitosti určitě budou. Absolvoval jsem rok a půl dlouhé výběrové řízení, pomohla mi práce bojového pilota gripenu. Ve vesmírné turistice vidím přínos, v konečném důsledku z ní také benefitujeme,“ říká.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!