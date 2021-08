To, že si mé jméno většina lidí spojí se Samotáři, mě může jenom těšit. Kolik lidí má takovej kulťák? Se štábem bylo strašně dobře, vzpomíná herečka Jitka Schneiderová. Mimo jiné je patronkou iniciativy 8000 důvodů, která usiluje o systémovou změnu v umisťování dětí do ústavní péče. To, že ji teď vláda prosadila u nejmenších dětí, je zázrak. Je to ale je začátek, dodává.