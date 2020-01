Málokdo z většinové společnosti by si to chtěl s Romy vyměnit, protože se mají opravdu dobře. Měli bychom se snažit pomoci těm, kteří se snaží svoji situaci zlepšit, míní kandidát na ombudsmana Vít Alexander Schorm. Drtivá většina podnětů je od většinové společnosti, ne od zástupců romské menšiny. Jsem pragmatik, ombudsman by měl používat selský rozum, dodává.