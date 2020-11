Vyhráno nebylo, není a pravděpodobně ještě nebude. S rozvolňováním bych byl opatrný, říká hejtman Vysočiny Vítězslav Schrek z ODS. Vysočina je nejhůře zasažený kraj. Dobře testujeme a trasujeme, proto jsou čísla vysoká, nejsme rebelové, co by dělali mejdany na ulicích, tvrdí. Daňové změny by pro kraj znamenaly propad o 850 milionů, to je obrovská částka. Doufám, že to není poslední slovo, dodává.