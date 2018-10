Sibai: Češi pomoc uprchlíkům umí, syrská a arabská komunita se o děti může postarat

dnes | V Řecku jsou syrské děti často úplně opuštěné, mohly by profitovat z převozu do České republiky. V uprchlických táborech děti žijí v otřesných podmínkách, jsou vystavené riziku znásilnění, hladovění, byly tam pokusy o sebevraždu. V Česku je silná syrská i arabská komunita, je tu spousta odborníků, kteří nabízejí pomoc a integraci uprchlíků, zázemí tady je a Česká republika to dost dobře umí, tam jsou zcela bez naděje na budoucnost, říká Samira Sibai, česko-syrská lékařka, členka iniciativy Češi pomáhají, která dlouhodobě prosazuje pomoc uprchlíkům a podpořila iniciativu europoslankyně Šojdrové přijmout do Česka 50 syrských sirotků.