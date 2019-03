Sebevraždy mužů? Stydí se přiznat, že mají problém, neumí o tom mluvit, říká Poliakov

dnes | Každý může přemýšlet o tom, že si sáhne na život, muži ale nejsou schopni dostatečně mluvit o svých problémech, zatímco žena vyhledá odbornou pomoc, muž to neudělá, říká novinář Nikita Poliakov, spoluautor projektu serveru Aktuálně.cz o sebevraždách mužů Nejsi sám. V Česku si sáhnou na život čtyřikrát častěji než ženy. Systém, který by se zabýval prevencí sebevražd, u nás neexistuje, potřebujeme ho jako sůl, v rodinách i ve společnosti je to téma tabu, nahlíží se na něj negativně, to vůbec neprospívá diskuzi, míní Poliakov.