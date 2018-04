Seděl jsem naproti klukovi, který zabil 100 lidí. Na setkání s dětskými vojáky nezapomenu, říká Pasz

dnes | Někdy je těžký být jen fotografem a nebýt člověkem a vnímat to i emocionálně, líčí fotograf Jiří Pasz. Poslední dva roky strávil dokumentováním české zahraniční pomoci v Jordánsku, Iráku nebo na Ukrajině. Viděl jsem operaci srdce tříleté keňské holčičky i to, jak čeští lékaři zachraňují lidem zrak, vzpomíná Pasz. Život mu prý změnila první návštěva Afriky a později i práce v Ugandě, kde se setkal s dětskými vojáky. To, když si takové peklo zažívají děti, je nejvíce emocionální, říká. Fotografie podle něj změnila společnost a má úžasnou moc vyprávět příběhy pomocí metafory a zkratky.