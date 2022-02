Šedivý: Rusko chce oddělit východ Ukrajiny, na to, aby ovládlo celou zemi, ale nemá

„Aby se Kyjev dostal pod faktickou vládu ruské armády, to by znamenalo bojovat ulici po ulici a dům po domu, což by přineslo ztráty, které by nebyly akceptovatelné ani pro Rusy,” říká bývalý náčelník generálního štábu Armády ČR Jiří Šedivý. „Kvalitou armády je na tom ukrajinská armáda mnohem hůř než ta ruská, výhodou ukrajinských vojáků ale je, že území mají připravené a znají ho,” dodává.

