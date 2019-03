Šéf České pošty: Nadávám každý den, doba nám utekla, lidé nenašli odvahu něco změnit

dnes | Jsme ve ztrátě, která se může ještě výrazně prohloubit, místo toho, aby byla pošta efektivní, hledala, co všechno se dá prodávat a nabízet, říká generální ředitel České pošty Roman Knap. Od července by mělo být možné platit na všech pobočkách kartou. Je to neuvěřitelné, přitom stačilo začít jednat s bankou, vysvětluje Knap. Nelíbí se mi, že sedíme v paláci v centru Prahy, máme sedět v montovaném baráku jako je to v každé logistické firmě, dodává.