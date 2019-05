Šel jsem vyhrát, položil bych za to život, odpočinek v MMA neexistuje, říká Procházka

dnes | Jde jen o to, kdo udělá míň chyb, snažím se přiblížit dokonalosti. Odvaha je věřit ve výhru, myslet jen na souboj. Cíl není vítězný pás, ale ten souboj, jde o to, jak se cítím a ovládám, říká nejlepší český MMA zápasník Jiří "Denisa" Procházka, který se stal šampionem japonské organizace Rizin. Chci jít nejupřímnější cestou, jiná za to nestojí. Snažím se dodržovat samurajské principy, klidnou mysl a rozhodnost, dodává.