Něco takového nepamatujeme od války v Zálivu. Saúdská Arábie přestala mít trpělivost s Ruskem a teď sází na to, že Rusové vykrvácí dřív. Ceny benzinu a nafty záhy klesnou pod 30 korun za litr a můžeme se přiblížit k 25 korunám, říká ekonom Lukáš Kovanda. Investory děsí i koronavirus, je to neznámá věc a první epidemie globalizované ekonomiky, Česko by ji ale mohlo přečkat bez recese, míní.