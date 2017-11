Sexuální obtěžování? Bez jasných pravidel lze těžko navazovat pracovní vztahy, říká Češka z USA

dnes | Pozvání na rande od studenta je šedá zóna, když jsem v pozici moci, je to nedoporučované a problematické, mohlo by to být vnímáno jako zneužívání nebo nadržování, říká Bára Šafářová, která je doktorandkou architektury na A&M University v Texasu. Dodává, že v USA musí všichni zaměstnanci a studenti univerzity procházet jednou za dva roky testy, které jim vysvětlují, jak postupovat v momentech, kdy by se mohlo jednat o sexuální násilí a obtěžování. Jasně daná pravidla jí prý dodávají pocit bezpečí a možnost soustředit se na studium.