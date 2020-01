Zájem je obrovský, o vyšetřování i o všechno, co vyšlo na povrch. Ne všichni jsou ale citliví k tomu, co se stalo, popisuje novinář Martin M. Šimečka atmosféru provázející začátek soudu s lidmi obžalovanými z vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové. Přiznání Miroslava Marčeka ke spáchání vraždy ulehčí dokazování, je to důležitý krok k tomu, aby soud dopadl dobře, dodává.