Je to problém české nátury. V Německu nikdo neměl problém potvrzení o bezinfekčnosti ukázat, ale tady se budeme handrkovat o to, jestli na to má hospodský právo. Naše hosty to nijak nepohoršuje, říká majitel restaurace Zas a znova Karel Šimůnek. Buď se s virem naučíme žít a budeme respektovat nařízení, nebo nás budou zavírat a otevírat a budeme pořád brblat, dodává.

