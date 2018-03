Škola děti ubíjí, i bez ní se naučí, co potřebují, učení doma není jen pro elity, říká Staňková

dnes | Škola zavalí zvídavé děti požadavky, kvůli systému trestů dítě ztrácí vnitřní motivaci, tradiční model školy je dávno překonaný. Vzdělávání by mělo být dobrovolné, dítě se bez donucení naučí, co chce a co potřebuje, říká Zdeňka Staňková z Asociace svobody učení, která prosazuje tzv. unschooling. Dodává, že úspěch západního světa je postaven na jednotlivcích, kteří si navzdory systému šli vlastní cestou.