Musíme otevřít brány řízené migraci, můžeme řešit kdy a jak, ne jestli, tvrdí Kryl

dnes | Chybí nám společenská objednávka, co má škola z dítěte vyrobit, jestli je žebříkem pro ty schopné a ti ostatní, ať to přežijí a moc nezlobí, nebo zda chceme, aby vyrobila občana, který umí fungovat ve společnosti, míní Michal Kryl z Nové školy, která podporuje vzdělávání znevýhodněných dětí a dětí cizinců. Pokud jim vysvětlíme, proč by ty věci měly umět, tak se učí všechny velice rády. Česko by podle něj mělo otevřít brány řízené migraci. Můžeme řešit kdy a jak, ne jestli, myslí si Kryl.