Školáky oblíbený TikTok? Je to riziko, snadno tam najdete dětské porno, varuje expert

dnes | TikTok má celou řadu úskalí, všechno, co děti sdílí, je veřejné. Vaše dítě pak mohou kontaktovat lidé, kteří po něm budou chtít materiály, které nebudou úplně v pohodě, upozorňuje odborník na internetovou bezpečnost Martin Kožíšek. Čínská sociální síť, která je založená na sdílení krátkých videí, má po světě stovky milionů uživatelů a oblíbená je i v Česku. Není to ale značka, kterou by se děti chlubily, často se za to, že ji používají, spíš stydí, míní expert.