„Upřímně řečeno jsem čekal, že se to stane. Mám pro to pochopení v určitých částech světa, ale v našich podmínkách to vnímám jako naprostou absurditu,” říká Ondřej Sokol. Činoherní klub musel stáhnout hru Ujetá ruka, kterou Sokol režíroval a ve které ztvárnil postavu Tobyho. Tu podle nových podmínek autora musí hrát černoch.

