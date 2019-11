Lidé zapomínají negativní zážitky z minulosti, to, v čem jsme skutečně žili. Revoluce byla nevyhnutelná. V americkém kongresu mi došlo, co se v Česku odehrálo, nic takového už nikdy nezažiju. První návštěva Havla v USA byla neuvěřitelná, byl to symbol, střídali se tady nejvyšší státníci světa, říká fotograf Herbert Slavík. Neumím fotit svatby a pracovat na objednávku, dodává.